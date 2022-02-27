Цены в ДНР стабильны. Но нет товара у продавцов

В ДНР товар главное купить

Обстрелы железнодорожного вокзала предсказуемо сказались на рынке продовольствия. Транспорт не ходит или ездит с очень большими интервалами (так не под запись нам пояснили в Донгорпастранс - Ред.), и это сразу сказалось на наполняемости одного из главных рынков ДНР.

Цены в ДНР не растут – сокращается ассортимент.

- Мне последний раз товары подвезли еще позавчера (25 февраля - Ред), - говорит продавец Оксана и смахивает слезу. – Мужика увели по мобилизации, а я как теперь?! У нас сеть магазинов, но никто не делится товаром!

Ни о каком призраке голода в ДНР нет и речи. Пока. И, самое главное, у людей впервые за много лет появилась надежда. Острое чувство – мы не одни, не поддается описанию, но оно есть.

- Мне немного смешно, - говорит менеджер магазина «Техномакс» Василий. – у нас как шли поставки из Китая, так и идут. Как они идут – не моя головная боль.

Столица ДНР подвергается обстрелам каждый день. Суета вокруг покупок быттехники среди некоторых граждан России воспринимается здесь, скорее, с улыбкой.