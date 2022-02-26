Денис Пушилин обратился к главам освобождаемых населенных пунктов ДНР. Фото: Сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к главам городов, районных центров, сел, к руководителям коммунальных и экстренных служб освобождаемых населенных пунктов ДНР.

- Народ Донбасса воссоединяется после восьми лет беспредела киевского режима. Русофобии как украинской национальной идее пришел конец. Мы долго ждали этого события, когда разлученные семьи, друзья, близкие люди смогут жить в одной стране и руководствоваться своим, а не навязанным выбором. Это время пришло, - говорит Денис Владимирович. - Сегодня нам нужна ваша помощь. Самая главная задача, стоящая перед вами, – обеспечить жизнедеятельность вверенных территорий. Все службы должны работать в штатном режиме, сотрудники в полной мере выполнять свои функциональные обязанности. Всем вам будет сохранена зарплата и социальные гарантии.

Руководитель Республики отметил, что главы местных администраций должны подготовить перечень мер, необходимых для функционирования всех предприятий жизнеобеспечения.

- Как только освобождается ваш населенный пункт, руководству нужно прибыть с докладом для определения первоочередных задач и объема необходимой помощи, - говорится в обращении.

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