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Политика26 февраля 2022 10:09

В Донбассе украинские нацбатальоны обстреляли из «Градов» временно подконтрольные Киеву Лисичанск и Старобельск

В Народной милиции ЛНР сообщили о провокации с целью дискредитации защитников Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские националистические батальоны целенаправленно обстреляли из РСЗО Лисичанск и Старобельск. Фото: ГШ ВСУ

Украинские националистические батальоны целенаправленно обстреляли из РСЗО Лисичанск и Старобельск. Фото: ГШ ВСУ

Украинские националистические батальоны обстреляли Лисичанск и Старобельск из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» с целью дискредитации Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

- Киев продолжает попытки дискредитировать Народную милицию ЛНР в преступлениях против человечности. Сегодня украинские националистические батальоны целенаправленно обстреляли из РСЗО Лисичанск и Старобельск, - сказал Филипоненко.

Он добавил, что информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется.

- Кроме того, нам достоверно известно, что националисты активно минируют не только критически важные объекты, но и жилые дома мирного населения, - отметил официальный представитель оборонного ведомства.

Напомним, что ВСУ утром 26 февраля оставили Станицу Луганскую без боя. Флаг ЛНР установлен на КПВВ у поселка, в его центре демонтированы символы украинской власти.