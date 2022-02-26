Украинские неонацисты получили приказ при отступлении обстрелять из «Градов» Славянск, Краматорск и Димитров

Украинские неонацисты готовят кровавую провокацию с обстрелами городов Донбасса реактивной артиллерией. Фото: ГШ ВСУ

Украинские националистические формирования получили приказ при отступлении обстрелять реактивной артиллерией временно подконтрольные ВСУ Славянск, Краматорск и Димитров. Об этом сегодня заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Отступающие силы украинских националистов планируют осуществить кровавые провокации с целью обвинения сил специальной военной операции, – сказано в заявлении. – По оперативной информации, националисты хотят осуществить массированный обстрел из реактивных систем залпового огня Крамоторска, Славянска и Дмитрова.

В УНМ призвали отказаться от этих планов, а военнослужащих ВСУ - не участвовать в войне и сложить оружие.

Напомним, что 24 февраля Российская Федерация начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Силы ДНР и ЛНР ведут наступательные действия в регионе при поддержке ВС РФ. На данный момент известно об освобождении около десятка населенных пунктов.