За девять суток при обстрелах со стороны ВСУ погибли шесть жителей ЛНР, еще четверо были ранены

Украинские военные продолжают обстреливать Республики Донбасса. Фото: ЛИЦ

Числе жертв обстрелов в Республиках Донбасса растет. Украинские военные хаотично стреляют по объектам гражданской инфраструктуры. Только за прошедшие девять дней погибли шесть мирных жителей Луганской Народной Республики, еще четверо получили ранения.

- Погибло шесть мирных граждан (в населенных пунктах Донецкий, Пионерское, Березовское) и четыре мирных жителя (в населенных пунктах Донецкий, Пришиб, Знаменка) получили ранения различной степени тяжести, - говорится в сообщении представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что за это время киевские силовики 595 раз обстреляли территорию в зоне ответственности Республики. Из них более 80 процентов - с применением тяжелого вооружения реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия калибра 152 и 122 миллиметров.

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