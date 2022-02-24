Экстренное заявление НМ ЛНР: Впервые с февраля 2015 противник применил РСЗО «Град»

Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по территории Луганской Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Впервые с февраля 2015 года во время обстрела Луганской Народной Республики противник применил реактивную артиллерию, - говорится в сообщении. - Украинские боевики с позиций 30-й механизированной бригады в районе населенного пункта Красный Пахарь открыли огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по району Логвиново, выпустив 80 ракет.

Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее, как писал сайт donetsk.kp.ru, вооруженные формирования Украины применили реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» по Донецку. Под обстрел попал Киевский район.