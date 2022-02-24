Глава ЛНР об освободительно операции: Для нас задача минимум – это наши территории

Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ

Главная задача Луганской Народной Республики – возврат своих территорий в границах бывшей Луганской области. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Я не посвящен в планы высшего руководства Российской Федерации. Для нас задача минимум – это наши территории. Что будет происходить дальше, я думаю, это находится в руках самих граждан Украины – Харьков, Одесса, Киев, - заявил Леонид Иванович.

Руководитель государства подчеркнул, что если жителей Украины устраивает такая жизнь, то, наверное, они будут молчат".

- Если они готовы нас поддержать, если они готовы освободиться от этой чудовищной лжи, то, я думаю, они тоже примут свое решение. Думаю, мы сможем им чем-то помочь. Но четко планов я, к сожалению, не знаю, - отметил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.