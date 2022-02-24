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Политика24 февраля 2022 8:52

Данные разведки ДНР: ВСУ готовятся к отходу из Авдеевки

Отступая, украинские боевики намерены совершить очередное военное преступление
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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По оперативной информации, подразделения 25-й воздушно-десантной бригады осуществляют минирование цеха серной очистки и подстанции, питающей Авдеевский Коксохимический завод. Об этом заявили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- По данным нашей разведки, подразделения 25-й бригады готовятся к отходу из оккупированной Киевом Авдеевки, - говорится в сообщении. - Отступая, украинские боевики намерены совершить очередное военное преступление, которое может привести к масштабной гуманитарной катастрофе и гибели мирного населения.

Ранее сообщалось, что Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Владимиру Путину за помощью.

Тем временем в Вооруженных силах РФ заявили, что не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины.