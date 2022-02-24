НМ ДНР: Подразделения нацгвардии Украины перекрыли все выезды из Мариуполя, пытаются удержать жителей, прикрываясь за их спинами

Подразделения национальной гвардии Украины перекрыли все выезды из Мариуполя. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Пытаются удержать жителей, прикрываясь за их спинами, - говорится в сообщении. - Отмечаются многочисленные столкновения мирных жителей с представителями силовых структур на блокпостах.

Ранее В НМ Донецкой Народной Республики сообщили, что ведут успешные наступательные действия в районе населенного пункта Николаевка

- Боевики 53-й несут потери и оставляют свои позиции, - говорится в сообщении. - Штаб 53-й бригады сворачивается из Волновахи и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии соприкосновения сторону.