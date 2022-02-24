В ЛНР заявили о начале операции по освобождению временно оккупированной территории Республики

Военнослужащие отметили, что мирному населению ничего не угрожает Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

24 февраля Народная милиции Луганской Народной Республики начала операцию по освобождению временно оккупированной территории ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Управления НМ Республики Иван Филипоненко.

- Подразделения НМ ведут огонь только по военным объектам, местам скопления личного состава и военной техники вооруженных сил Украины. Мирному населению ничего не угрожает, - заявил Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства призвал граждан Луганской Народной Республики, проживающих в прифронтовых районах, также жителей, находящихся на временно подконтрольной Киеву территории – не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежище.

- Так как коварство противника не знает границ. Вы можете стать жертвой его политических амбиций, - обратил внимание Иван Филипоненко.

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