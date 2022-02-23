Глава ДНР Денис Пушилин: Оставшаяся часть Украины в нашем понимании - это террористическое государство

Глава ДНР отвечает на вопросы. Фото: архивное / Администрация Главы ДНР

Сегодня ночью прозвучал взрыв на территории Донецкого телецентра. Возле места где взорвалось самодельное взрывное устройство находится редакция 1 республиканского телеканала. Журналист канала на пресс-конференции спросила у Дениса Пушилина, что нужно делать для пресечения подобного впредь - возможно проверять людей на улице?

- Я бы не перегибал по поводу проверок на улице и тотального контроля. Наши правоохранительные органы не видят острой необходимости в этом, - ответил Денис Владимирович и отметил, что правоохранители держат ситуацию под контролем.

Глава государства добавил, что Украина может пойти на очередные террористические акты

- Оставшаяся часть Украины в нашем понимании - это террористическое государство, - сказал Денис Владимирович.

Напомним, сегодняшней ночью в Донецке прогремел мощный взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало на территории Донецкого телецентра.

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