Глава ЛНР: Признание Россией дало Республике надежду на мирное и процветающее будущее

Леонид Пасечник. Фото: "Мир Луганщине"

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что признание независимости и суверенитета республик Донбасса Россией дало надежду на мирное и процветающее будущее.

- Уверен, вместе у нас получится возродить и приумножить былую славу региона, обеспечить нашим жителям стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Самое главное - у нас появилась надежная уверенность на мирное, процветающее будущее, - сказал он.

Напомним, что президент России признал суверенитет и независимость ЛНР и ДНР. Ранее Главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой признать независимость государств. На последовавшем заседании Совета безопасности России все его участники выступили за принятие соответствующего решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Преступления против Донбасса не могли остаться безнаказанными- донецкий политолог Дмитрий Кузьменко

«КП» расспросила эксперта, что он думает об обращении Глав Республик о признании РФ ДНР и ЛНР как независимых государств (подробнее)