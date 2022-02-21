НМ ДНР: ВСУ предприняли попытку прорыва в направлении к государственной границе Российской Федерации

Ситуация в Республиках Донбасса становится все острее. В городах и населенных пунктах активизировались украинские диверсионные группы, действия которых нацелены на проведение террористических актов в отношении мирных граждан и объектов жизнеобеспечения. Об этом заявили в Народной милиции ДНР по состоянию на 14.00.

- В настоящее время в районе Новоазовска проходят специальные мероприятия подразделениями МВД и МГБ, во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции ДНР по уничтожению групп ВСУ, которые предприняли попытку прорыва в направлении к государственной границе Российской Федерации, - заявили в оборонном ведомстве.

Напомним, сегодня резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Защитники ДНР вынуждены открывать ответный огонь из незапрещенных Минских соглашений вооружения.

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