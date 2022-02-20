За четыре с лишним часа ВСУ обстреляли более десятка населенных пунктов в ЛНР

Украинские силовики применили крупнокалиберные орудия. Фото: штаб «ООС»

После обеда подразделения украинской армии нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР еще 17 раз. Об этом сообщили представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что за это время были обстреляны более десятка населенных пунктов Республики. Так, в 12.20, 13.25 и 16.05 украинские войска накрыли огнем поселок городского типа Калиново, в 12.20 и 16.19 удару ВСУ подверглось село Веселая Гора. В 13.03 огонь принял на себя поселок Фрунзе, в 13.40 и 14.05 было обстреляно Молодежное. В 14.24 в зоне поражения оказался поселок Голубовское, в 14.45 - Золотое-5, в 14.53 - село Калиновка, а с 15.05 до 16.30 обстрелы пришлись на села Нижнее Лозовое, Санжаровка, Лозовое, Раевка и Обозное.

- Противник вел огонь из боевых машин пехоты, артиллерийских орудий калибра 122 миллиметров, 82- и 120-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - проинформировали в СЦКК.

Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.

Читайте также

При попытке прорыва ВСУ погибли два мирных жителя ЛНР

Украинская армия атаковала в районе села Пионерское (подробнее)