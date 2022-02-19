В ЛНР на дороге Луганск-Краснодон обнаружили заминированный автомобиль

На месте ЧП работают экстренные службы. Фото: МВД ЛНР
В ЛНР на дороге Луганск-Краснодон правоохранители обнаружили заминированный автомобиль. Об этом сообщает Луганский информационный центр с ссылкой на источник в силовом ведомстве.
- На мосту (путепровод) по дороге Луганск-Краснодон в районе Самсоновки обнаружен заминированный автомобиль. Сейчас специалисты проверяют транспортное средство, оценивают мощность взрывного устройства. Судя по всему, он битком напичкан взрывчаткой. На месте работают все службы, - проинформировал источник.
Напомним, по состоянию на утро 19 февраля власти ЛНР эвакуировали на территорию России больше 13,5 тысяч человек.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о том, что украинские боевики планируют осуществить не только провокации на линии соприкосновения, но и организовать прорыв вглубь территории Республики. Сейчас в Республиках Донбасса из-за угрозы наступления проходит централизованная эвакуация жителей.
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