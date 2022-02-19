На Украине личный состав «ООС» перевели в полную боевую готовность. Фото: Фейсбук

Ситуация в Донбассе остается напряженной. Продолжается эвакуация из Республик в Россию, а тем временем на линии соприкосновения звучит стрельба. Также из сообщений Народной милиции ЛНР стало известно, что командующий «операцией объединенных сил» генерал Александр Павлюк перевел формирования группировки в состояние полной боевой готовности.

- Согласно подтвержденной информации, приказом командующего «ООС» Павлюка личный состав оккупационных сил приведен в полную боевую готовность, - сообщил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко. - Экипажи боевых машин соединений и частей оперативно-тактической группировки «Север» находятся при технике, боекомплект загружен, прогрев двигателей боевых машин проводится каждые два часа, танков – не менее двух раз за ночь.

Напомним, эвакуация детей, женщин и стариков из Донецкой и Луганской Народных Республик началась вечером 18 февраля. Из ДНР и ЛНР люди выезжают организовано на автобусах и поездах, а также на личном транспорте.

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