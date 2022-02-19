Из-за взрывов на газопроводе в Луганске без газа остались больница, котельная и многоквартирные дома

На месте взрыва работают сотрудники МЧС Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Взрывы на газопроводе в Луганске, прогремевшие в ночь на 19 февраля, оставили без газоснабжения несколько многоквартирных и частных домов, а также ряд социальных объектов города Об этом заявили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Сообщается, что на газопроводе произошли сразу два взрыва, повлекшие за собой сильные возгорания. Первый случился около 00.10 в районе Малой Вергунки, второй прогремел в 00.40 на улице Веселогоровская в Камменобродском районе. По словам генерального директора государственного предприятия ЛНР «Луганскгаз» Татьяны Богородько, характер повреждений говорит о проведении диверсии.

В свою очередь, в МЧС заявили, что в результате разгерметизации газораспределительного пункта и магистральной сети без газа остались Луганская городская больница № 4, котельная, два многоквартирных и три частных дома. Кроме того, газоснабжения лишились 95 абонентов в поселке Веселенькое.

- В результате происшествия гибели и пострадавших нет, - проинформировали в ведомстве.

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