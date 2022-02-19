Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий: На сегодняшний момент эвакуировано 3 384 человека

Эвакуация жителей ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По последним данным, автобусным и личным транспортом из ДНР в Российскую Федерацию эвакуировано больше трех тысяч человек. Об этом заявил руководитель МЧС ДНР Алексей Кострубицкий на докладе у Главы ДНР.

- На сегодняшний момент эвакуировано 3384 человека. Люди эвакуированы автобусным транспортом и личным транспортом. На пунктах пропуска с РФ развернуты пункты помощи эвакуированному населению. Дежурят сотрудники МЧС, организовано горячее питание, дежурство реанимационно-противошоковых групп для оказания медицинской помощи, - отметил Кострубицкий.

Глава ДНР поручил МЧС создать условия для максимально комфортного прохождения границы с Россией гражданами во время эвакуации.

- Нужно еще контролировать скорость перехода, если будут возникать очереди, пробки. Нужно создавать предпосылки для максимально удобного прохождения границы, - заявил Денис Владимирович.

Тем временем, мэр Донецка сообщил Главе ДНР, что эвакуация жителей проходит в круглосуточном режиме.

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