Экстренное заявление НМ ДНР: Боевики ВСУ предприняли попытку провести диверсию в Еленовке

В НМ ДНР заявили о предотвращении диверсии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские вооруженные формирования предприняли попытку провести диверсию на объекте гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в экстренном заявлении Управления Народной милиции ДНР.

- Сегодня ночью, диверсионная группа из состава Центра специального назначения «Восток» попыталась осуществить проникновение на территорию нефтебазы в районе Еленовки с целью подрыва резервуаров, рассчитывая, что в них хранятся ГСМ, - говорится в сообщении.

Отмечается, что масштабных катастрофических последствий удалось избежать также благодаря оперативной работе представителей силовых структур, которые незамедлительно отреагировали на звонок охранника нефтебазы и предотвратили теракт.

- Материалы по факту совершенного теракта будут переданы представителям международных организаций, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовного дела, - сказали в оборонном ведомстве Республики.

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