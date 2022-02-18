ВСУ готовят морской десант для захвата позиций ДНР на азовском побережье

Украинское командование планирует наступать с этого плацдарма в сторону Коминтерново. Фото: dnews.dn.ua

Украинская армия готовит морской десант для высадки и захвата плацдарма на азовском побережье Донецкой Народной Республики. Подготовку военнослужащих на прошедшей неделе проинспектировал в Мариуполе командующий так называемой «операцией объединенных сил» («ООС») Александр Павлюк. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки.

- Замыслом данной операции предусматриваются действия ударной группы на направлении Сартана-Коминтерново. В ее состав включены разведывательная рота и рота огневой поддержки из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты, а также сводная минометная батарея. Также в состав этой группы войдут несколько взводов 107-го батальона территориальной обороны, который из Запорожья будет переброшен в Мариуполь в ближайшее время, - рассказали в управлении.

В оборонном ведомстве также уточнили, что десантироваться украинские военные будут на катерах, которые Вашингтон передал Украине в рамках военной помощи.

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