Погода в Донецке: 13 февраля будет облачно, без осадков

Ветер преимущественно северо-западный, с порывами до 5-6 метров в секунду Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Днем в столице Донецкой Народной Республики небо на какое-то время будет затянуто облаками, но вечер ожидается столь же ясным, как и утро. Осадков не предвидится, обещают синоптики.

Утром столбики термометров покажут за окном -1…-2 градуса мороза, днем воздух прогреется до 2-3 градусов со знаком плюс.

Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью воздушных масс до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 766-767 миллиметров ртутного столба.

13 февраля православная церковь чтит память святителя Никиты - затворника Печерского. В народе святой Никита считается хранителем от пожаров, молний и засухи. В древние времена люди заметили: если днем 13 февраля появлялся иней, то в ночь на 14-е число снега можно не ждать, а если снег все же выпадал, то готовились к грядущему потеплению. Если в этот день ветер был сильным, считалось, что он будет только крепчать - до тех пор, пока не станет бураном.

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