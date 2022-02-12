Стало известно, подтвердилась ли информация о взрыве в Донецке

О ситуации в городе отчитались три государственных ведомства Республики. Фото: МЧС ДНР
Обстановка в Донецке остается спокойной. Распространяемая в соцсетях информация о мощном взрыве в городе не подтвердилась. Такие заявления сделали сразу три государственных ведомства Донецкой Народной Республики.
- У нас все спокойно, никаких вызовов, данных о происшествиях в городе мы не получали, - проинформировали в ответ на запрос ДАН в МЧС ДНР.
В свою очередь, в Управлении Народной милиции заявили, что взрывов на территории города не зафиксировали. А в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сказали, что данных о ЧП не было.
Отметим, ранее в соцсетях появилась информация о мощном взрыве, который слышали дончане. Об этом также сообщил журналист Патрик Ланкастер.
- Только что из центра Донецка я услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре, - написал он в своем телеграм-канале.
При этом позже заявил:
- Сообщений о разрушениях в Донецке пока нет, а в СМИ сообщается, что лидер Донецкой республики Денис Пушилин заявил, что взрыв, похоже, произошел на украинской стороне линии соприкосновения.
Читайте также
Организаторы массового «минировавших» школ ДНР находятся в Киеве
ФСБ РФ заявила о задержании 14 человек и установлении организаторов (подробнее)