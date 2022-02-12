В ЛНР от холода на улице чуть не погибли два пенсионера

Медики стабилизировали состояние здоровья пожилых людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жертвами холода в Луганской Народной Республике едва не стали двое пожилых людей. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там рассказали, что 10 февраля прохожие обнаружили спящей на земле около лесопосадки в районе улицы Ульяновской 65-летнюю женщину с признаками сильного переохлаждения. О «находке» тут же сообщили по номеру «103». Прибывшие на место медики доставили женщину в больницу города Ирмино, где диагностировали у нее обморожение обеих рук и ног, а также алкогольное опьянение.

- В данный момент ее состояние стабилизировалось, пациентка идет на поправку, - заявили в МЧС.

Еще один 66-летний пенсионер чуть не замерз в этот день в Луганске. Его с ссадинами на лице, общим переохлаждением и также в нетрезвом состоянии доставили в Луганскую городскую больницу No3 из квартала Димитрова.

- Был найден на улице возле жилого дома, но проживает по другому адресу, - рассказали в спасательном ведомстве.

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