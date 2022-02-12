В ДНР назвали фундаментальное препятствие для прогресса на Минской площадке

Наталья Никонорова заявила, что Киеву придется смириться с необходимостью выстраивать прямой диалог с ДНР и ЛНР. Фото: mid-dnr.su

Главным и фундаментальным препятствием для достижения прогресса на Минской площадке являются попытки Киева любыми способами уйти от прямого диалога с Донбассом. Хотя именно этот шаг поможет урегулировать возникший между сторонами конфликт. Такое мнение выразила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики, полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Наталья Никонорова, которая выступила с заявлением по случаю седьмой годовщины со дня подписания Комплекса мер.

Полпред отметила, что украинские власти стараются всячески избежать прямого разговора с республиками. Хотя сделать это придется.

- Во-первых, такое обязательство содержится в одобренном Советом Безопасности ООН Комплексе мер, и, во-вторых, потому что вопрос необходимости прямого взаимодействия с нами все чаще начинает подниматься на встречах политсоветников глав стран-гарантов Минских соглашений, в рамках заседаний СБ ООН, в сюжетах и репортажах глобальных СМИ и на других международных площадках, - напомнила она.

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