Линию соприкосновения под Донецком в понедельник пересекли более 200 человек

На территорию ДНР прибыли 16 транспортных средств и 110 граждан. Фото: штаб «ООС»

На пункте пропуска «Еленовка» под Донецком 7 февраля был открыт гуманитарный коридор. Пользуясь этим, линию разграничения между Донецкой Народной Республикой и Украиной в этот день пересекли более 200 человек. Такие данные сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Там отметили, что на территорию Республики прибыли 16 транспортных средств и 110 человек. В направлении Украины проследовал 131 человек и 34 машины.

В министерстве также добавили, что за помощью к спасателям на КПП обратились 46 граждан.

- С начала года за оказанием помощи обратилось 296 человек, из них 10 за медицинской помощью, - уточнили в МЧС ДНР.

Напомним, что гуманитарный коридор, расположенный на пропускном пункте «Еленовка» под Донецком, работает в строго определенные дни - по понедельникам и пятницам. В данное время это единственный прямой путь сообщения между Донецкой Народной Республикой и подконтрольной Киеву территорией. Остальные КПП были закрыты ранее из-за угрозы распространения коронавируса.

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