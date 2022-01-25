Родион Мирошник: Без прекращения вмешательства стран Запада в конфликт рассчитывать на достижение конструктивных договоренностей нет никаких оснований

Война в Донбассе продолжается восьмой год Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник заявил, что достижению конструктивных договоренностей в рамках Минских переговоров мешают действия стран Запада.

Он отметил, что сегодня возобновятся переговоры в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

- При этом видеоконференции пройдут на фоне продолжающихся поставок вооружения и прибытия иностранных инструкторов и наемников на Украину, - подчеркивает Мирошник. - Это прямое нарушение Минских договоренностей Киевом, и без прекращения иностранного вмешательства во внутриукраиский конфликт со стороны стран Запада рассчитывать на достижение конструктивных договоренностей нет никаких оснований.

Ранее начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную. Оборонное ведомство Республики фиксирует активную военную деятельность украинской армии

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