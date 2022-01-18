На годовщину Переяславской Рады Денис Пушилин возложил цветы к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе

Руководители Крыма и республик Донбасса возложили цветы к подножию памятника Богдану Хмельницкому, объединившему в 1654 году в Переяславе разделенный народ исторической Руси. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в большом мероприятии, проходившем в Симферополе по случаю 368-й годовщины Переяславской Рады. Вместе с делегатами от Луганской Народной Республики и политиками Крыма и России он возложил цветы к памятнику гетману Войска Запорожского Богдану Хмельницкому, о чем сообщили в пресс-службе руководителя ДНР.

- Для нас это важно, потому что это эпохальное событие очень четко пересекается с нынешним периодом времени. Мы с уважением относимся к истории. Это позволяет нам оставаться теми, кто мы есть, и хранить ценности, которые близки нам и с которыми мы родились, с которыми мы воспитывались, – отметил во время проведения церемонии Денис Пушилин.

В свою очередь, Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил представителей Донбасса за участие в важных для полуострова мероприятиях и подчеркнул, что поддерживает борьбу, которую они ведут с нынешней властью Украины.

- К сожалению, ценой человеческих жизней вся эта борьба обходится. Думаю, что все нормализуется – мужества и характера нашим друзьям не занимать: они на острие Русского мира, – сказал руководитель Республики Крым.

Читайте также

«Сложно представить ход Великой Отечественной войны без вклада краснодонской подпольной организации»: В ЛНР стартовал Год «Молодой гвардии»

Антифашистской подпольной организации исполняется 80 лет (подробнее)