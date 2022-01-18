18 января в четырех районах Донецка отключат свет

Плановые ремонтные работы линий электропередач способствуют бесперебойному обеспечению электричеством жителей и предприятий города. Фото: mintek-dnr.ru

Во вторник, 18 января, часть абонентов Донецка останутся без света по причине проведения плановых ремонтных работ на электрических сетях. Отключения электроэнергии произведут в четырех столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что на время ремонта сетей с 10.00 до 15.00 будет отсутствовать свет в домах абонентов по проспекту Панфилова, 1 в Ворошиловском районе.

С 9.00 до 14.00 ремонтные работы будут производиться энергетиками на улице Куйбышева, 190а в Куйбышевском районе.

В поселке Александровка Петровского района с 8.00 до 16.00 без электричества временно останутся жители, проживающие на улицах Кирова, Ленина и Школьной, а в Пролетарском районе города с 9.00 до 15.30 специалисты займутся ремонтом линий на улицах Федосеева, Русакова и Чаадаева.

Полный список адресов, по которым сегодня будет производиться отключение электроэнергии, представлен на официальном сайте мэрии.

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