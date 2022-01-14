В Новоазовском районе ДНР закрыли на карантин детский сад

Чаще всего простуда возникает у детей возрастом до 4 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала недели на территории Донецкой Народной Республики были зарегистрированы 5675 случаев заболевания жителей острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Как отметили в ведомстве, данный показатель не превышает эпидемический порог, но по сравнению с предыдущей неделей он стал больше в 2,5 раза. Наибольшее количество больных ОРВИ зафиксировано в городах Дебальцево и Снежное, а также в Старобешевском, Тельмановском и Новоазовском районах ДНР.

Чаще всего простуда возникает у детей возрастом до 4 лет. Но среди школьников заболеваемость тоже растет: так, за неделю количество простудившихся учеников выросло более чем в 3 раза.

По этой причине в Новоазовском районе приостановили работу одного из детсадов.

- В связи с отсутствием в коллективе более 20 процентов детей по причине заболеваемости ОРВИ распоряжением главы администрации временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в 1-ом МДОУ Новоазовского района, - рассказали в ведомстве.

Как отметили в Минздраве, в больницы Республики с осложнениями после ОРВИ были госпитализированы 197 больных, и почти все из них – дети. Смертельных случаев среди таких пациентов не было.

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