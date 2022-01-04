Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье4 января 2022 10:34

Коронавирус в ДНР с начала года выявили у 77 жителей

Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 1904 пациента
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лечение от коронавируса продолжают 1904 пациента

Лечение от коронавируса продолжают 1904 пациента

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ДНР с начала года выявили у 77 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- 3 января проведено 370 исследований, из них выявлено 69 случаев заболевания COVID-19 и у 8 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 119 079 жителей. Из этого числа 107 853 человека выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 9321 летальный случай.

Лечение от ковида продолжают 1904 пациента.