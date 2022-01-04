Лечение от коронавируса продолжают 1904 пациента Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ДНР с начала года выявили у 77 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- 3 января проведено 370 исследований, из них выявлено 69 случаев заболевания COVID-19 и у 8 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 119 079 жителей. Из этого числа 107 853 человека выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 9321 летальный случай.

Лечение от ковида продолжают 1904 пациента.