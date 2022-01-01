Утром 1 января десятки жителей Луганска участвовали в Новогоднем забеге

Участники забега сделали остановку у главной новогодней елки Республики. Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко

Сегодня, 1 января, более полусотни луганчан приняли участие в легкоатлетическом забеге, посвященном празднованию Нового года и Рождества. В нем участвовали профессиональные спортсмены и просто активные горожане разных возрастов.

Забег стартовал в квартале Жукова. Собравшиеся пробежали по центральным улицам города, сделав остановку у главной новогодней елки Республики. Там выпили чай, пообщались и поводили хоровод, после чего вернулись к отправной точке. Всего участники пробежки преодолели 16 километров.

- Мы проводим это мероприятие уже четвертый раз. Пандемия нам не помешала проводить эти пробеги, и хоть в малом количестве, но мы их проводим. Я уверен, что традиционный забег 1 января будет жить и дальше. Люди собираются здесь ради общей идеи, - рассказал ЛИЦ один из организаторов мероприятия, старший учитель Луганского высшего училища физической культуры Артем Пивоваров.

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