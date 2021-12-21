В Краснодонском районе ЛНР госпитализировали маму с ребенком, которые ночью надышались газом из неисправного котла

Пострадавших доставили в отделение токсикологии республиканской больницы Фото: Олег УКЛАДОВ

Неисправный газовый котел чуть не стал причиной трагедии в поселке Хрящеватое Краснодонского района Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

В ведомстве рассказали, что из-за поломанного бытового оборудования пострадала целая семья, надышавшаяся угарным газом.

Со слов главы семейства стало известно, что, вернувшись рано утром с работы домой, он обнаружил свою жену в бессознательном состоянии. Их 12-летний ребенок, находившийся в дальней комнате, также чувствовал себя неважно и жаловался на общую слабость и головную боль. Мужчина срочно вызвал бригаду «скорой помощи».

- Прибывшие медики оказали на месте необходимую помощь, после чего супругов с отравлением угарным газом доставили в отделение токсикологии республиканской больницы, - уточнили в МЧС.

Сообщается, что на данный момент состояние всех троих членов семьи стабилизировалось.

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