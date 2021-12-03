ВСУ выпустили по ДНР более 60 боеприпасов

Украинские войска используют тяжелое вооружение. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения украинской армии четыре раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что в зону обстрелов попали город Докучаевск, поселок Старомихайловка в западной части Донецка, а также села Саханка и Григоровка на юге страны. По ним был открыт огонь из тяжелого вооружения.

- Выпущены 15 мин калибром 120 и 82 миллиметра, 26 боеприпасов из РПГ, СПГ и АГС, произведены 20 выстрелов из БМП-2, - рассказали наблюдатели.

Жертв среди мирного населения и новых повреждений гражданской инфраструктуры в этот период не зафиксировали.

В представительстве отметили, что все попытки Донецка задействовать координационный механизм для оперативного установления режима тишины не увенчались успехом по причине игнорирования украинской стороной.

Напомним, днем ранее на линии фронта было относительно тихо - киевские силовики воздержались от обстрелов Республики.

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