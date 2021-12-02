Ранним утром Докучаевск обстреляли из бронетехники

ВСУ произвели 20 выстрелов из БМП-2, а также выпустили 2 снаряда из гранатомета. Фото: штаб «ООС»

Интенсивные бои завязались сегодня ранним утром на линии фронта под Докучаевском. Подразделения украинской армии обстреляли окраины города из бронетехники. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что противник открыл огонь со стороны подконтрольного ему населенного пункта Новотроицкое.

- Оттуда были произведены двадцать выстрелов из БМП-2, а также выпущены две гранаты из станкового противотанкового гранатомета, - рассказали подробности наблюдатели.

Информации о пострадавших среди мирного населения и новых повреждениях гражданской инфраструктуры на данный момент нет.

Напомним, что днем ранее на линии соприкосновения было относительно тихо - украинские военные придерживались условий перемирия и не нарушали режим прекращения огня.

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