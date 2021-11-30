В ЛНР после обстрела украинской армии повреждены 7 жилых домов

Киевские силовики продолжают целенаправленно бить по жилым районам Республики. Фото: представительство ЛНР в СЦКК

Подразделения украинской армии открыли прицельный огонь по селу Николаевка в Луганской Народной Республике. В результате были повреждены семь жилых домов. Их обстреляли из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Наблюдатели уточнили, что инцидент произошел 29 ноября. От обстрела ВСУ пострадали кровля, стены, остекление, балконы и хозпостройки многоквартирных домов №№ 3, 4, 5а, 7, 10, 13 и 14, расположенных в квартале Юбилейный.

- В наиболее пострадавшем доме по адресу: квартал Юбилейный, 5а - проживают двое несовершеннолетних детей, девочка 2014 года рождения и мальчик 2011 года рождения, которые чудом не пострадали на момент обстрела. Пострадавших среди гражданского населения нет, - заявили в СЦКК.

Отмечается, что обстрел села велся с позиций украинских военных, расположенных в районе населенного пункта Нижняя Ольховая.

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