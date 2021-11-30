В ДНР объявили штормовое предупреждение: 1 декабря возможен снег с дождем и гололед

В этот день на территории Республики ожидается резкое похолодание Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В среду, 1 декабря, на территории Донецкой Народной Республики ожидается резкое ухудшение погодных условий - синоптики прогнозируют в этот день существенное похолодание, налипание мокрого снега с дождем и гололед. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

- 1 декабря в ДНР ожидается дождь, снег, ночью местами сильные; гололед, понижение температуры на 8-10 градусов, - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, прогнозируется усиление ветра. Местами его порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Хотя ранее сообщалось, что на текущей неделе гидрометцентр ДНР ожидает потепление до 10 градусов в дневное время суток и в некоторые дни - дожди.

- В Республике на текущей неделе прогнозируется неустойчивая погода с осадками, преимущественно в виде дождя; сильный ветер с порывами в 15-20, а местами до 25 метров в секунду. Основной фон температуры ночью составит -1…+4 градуса, днем 5-10 градусов тепла, - сообщали метеорологи.

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