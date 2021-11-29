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Политика29 ноября 2021 11:10

ВСУ нанесли удар из минометов и гранатометов по Донецку

В эпицентре огня оказалась находящаяся на западе прифронтовая Александровка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные нанесли удар из минометов и гранатометов по Донецку. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные нанесли удар из минометов и гранатометов по Донецку. Фото: штаб «ООС»

Сегодня, 29 декабря, украинские военные нанесли удар из минометов и гранатометов по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался утром со стороны подконтрольной Украине Марьинки, - говорится в сообщении представительстве ДНР в СЦКК.

Противник выпустил двенадцать мин калибром 82 миллиметра и восемь гранат из автоматического гранатомета.

Украинская сторона вновь не отреагировала через координационный механизм на запрос Донецка об установлении «режима тишины».

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотные летательные объекты.