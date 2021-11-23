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Общество23 ноября 2021 6:01

Предприниматели ДНР готовы сотрудничать с Сирией

Сейчас стороны ищут подходящую площадку для взаимодействия
Ирина ДМИТРИЕВА
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На данный момент уже имеется возможность для торговли между двумя странами

На данный момент уже имеется возможность для торговли между двумя странами

Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Встреча предпринимателей ДНР и Сирии, где стороны намерены обсудить пути возможного взаимодействия и сотрудничества, может состояться до конца года. Об этом сообщил директор департамента промышленности Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики Сергей Власов.

По его словам, задел для этого уже сделан, однако бизнесменам предстоит решить несколько предметных вопросов.

- Такие бизнес-сделки, как правило, не заключаются после первой или второй поездки. Сейчас велись переговоры на правительственном уровне, и мы надеемся, может быть, даже в этом году устроить встречу бизнесменов - напрямую состыковать бизнес Сирии и ДНР, чтобы они подписывали конкретные контракты, на конкретных условиях и начинали непосредственное сотрудничество, - сказал чиновник.

Как отметил Сергей Власов, на данный момент уже есть возможность для продвижения товаров и осуществления денежных операций между двумя странами. Сейчас в республиках ищут подходящую площадку для взаимодействия.

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