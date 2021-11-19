Погода в Донецке: 20 ноября будет пасмурно, ожидается дождь

В субботу в столице Республики будет по-осеннему пасмурно, хмуро и ветрено Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики будет по-осеннему пасмурно, хмуро и ветрено. На протяжении всего дня в городе будет стоять облачная погода. Синоптики обещают мелкий дождь.

Утром температурный фон составит 0…+1 градус тепла, днем воздух за окном прогреется до +5…+7 градусов по Цельсию.

Ветер юго-западный, с порывами воздушных масс до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740-737 миллиметров ртутного столба.

20 ноября православная церковь чтит память святого мученика Феодота, который был одним из тридцати христиан, пострадавших за веру в 3 веке в Мелитине. Наши предки называли его еще Федот-ледостав и говорили: «Святой Федот лед ведет». В это время наблюдается устойчивое промерзание почвы, часто земля покрывается первым снегом, а водоемы замерзают.

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