В Донецке полиция задержала мужчину, застрелившего из пневматического оружия кота

В Республике действует закон о «Жестоком обращении с животными», предполагающий наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года Фото: Андрей АБРАМОВ

В Донецке сотрудники сектора уголовного розыска Куйбышевского райотдела полиции задержали мужчину, которого подозревают в жестоком обращении с животными. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что об инциденте правоохранителям сообщили местные жители.

- В дежурную часть районного отдела полиции поступило заявление с просьбой принять меры к мужчине, который нанес коту смертельные телесные повреждения, - рассказали подробности происшествия в ведомстве.

Полиция установила, что мужчина преднамеренно убил животное, выстрелив в него из нарезной пневматической винтовки.

Сейчас против живодера завели уголовное дело по статье 289 УК ДНР - за жестокое обращение с животными. Теперь мужчине грозит максимальный предусматриваемый срок в виде заключения сроком на шесть месяцев.

Читайте также

«Собаки из ада!»: Дончан просят помочь спасти животных, которые чуть не погибли по вине нерадивых заводчиков

Сейчас пострадавших питомцев держат в собачьих приютах «ПИФ» и «4ЛАПКИ» (подробнее)