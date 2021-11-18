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Политика18 ноября 2021 16:08

В Донбассе украинские военные установили новые блокпосты

При этом в Муратово они терроризируют жителей
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В Донбассе украинские военные установили новые блокпосты. Фото: штаб ООС

В Донбассе украинские военные установили новые блокпосты. Фото: штаб ООС

Украинские военные установили дополнительные блокпосты в Муратово Новоайдарского района ЛНР и терроризируют местных жителей. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Об этом оборонному ведомству стало известно от жителей Муратово.

- Со слов населения, боевики без повода останавливают граждан и проверяют документы. У беззащитных жителей вымогают деньги, в случае отказа угрожают передать сотрудникам СБУ для проверки на предмет пособничества Республикам. Люди боятся передвигаться по населенному пункту, некоторые даже перестали водить детей в школу, опасаясь за свою жизнь, - отметил Александр Мазейкин.

По его словам, передвижение жителей ограничивают, чтобы не допустить утечки информации о расположении огневых позиций и размещении тяжелой артиллерии, из которой украинские боевики регулярно обстреливают населенные города и села ЛНР.