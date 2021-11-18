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Общество18 ноября 2021 7:22

Сегодня в ДНР включат сирены воздушной тревоги

Будет осуществлена проверка системы оповещения
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Сегодня в ДНР включат сирены воздушной тревоги. Фото: архив «КП»

Сегодня в ДНР включат сирены воздушной тревоги. Фото: архив «КП»

Сегодня, 18 ноября, в ДНР будет проведена проверка системы оповещения населения. Об этом сообщило МЧС Республики.

- С 14.00 до 14.30 в Донецкой Народной Республике будет проведена комплексная проверка системы централизованного оповещения населения с включением электросирен, отбором радиотрансляционной сети, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Главная цель технических испытаний сирен - привлечь внимание жителей, чтобы предупредить о происшествиях, об авариях и других чрезвычайных ситуациях.

В МСЧ ДНР напоминают: когда будет слышно сирену, нужно включить радио или телевизор, где будет транслироваться срочное речевое сообщение или призыв к действию в экстренной ситуации.