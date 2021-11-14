От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 27 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли 27 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- С начала пандемии в Республике медики зарегистрировали 2 725 случаев смерти пациентов, у которых диагностирован COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

По его данным, в ЛНР за все время коронавирус выявили у 19 950 человек. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 15 754 человека.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.