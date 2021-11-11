В жилом доме Донецка взорвалась граната, пострадала женщина

На месте происшествия продолжают работать полиция и спецслужбы Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за взрыва боевой гранаты, который произошел сегодня в Пролетарском районе Донецка, была травмирована женщина. Инцидент произошел в одном из жилых домов столицы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В 13.56 произошел взрыв гранаты в жилом доме по улице Робеспьера, 2 в Пролетарском районе города. В результате взрыва пострадала женщина 1994 года рождения, - рассказал подробности произошедшего мэр.

Уточняется, что травмированную женщину доставили в городскую больницу №9 в состоянии средней степени тяжести.

По информации, поступившей от мэра, сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в преступлении 32-летнего мужчину. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства случившегося. На месте взрыва продолжают работать сотрудники спецслужб.

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