Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 14:29

Глава ДНР рассказал, почему в Республике до сих пор не опубликованы данные переписи населения

По словам Дениса Пушилина, на результаты исследования существенно повлияла война
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопросы, интересующие жителей Республики. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопросы, интересующие жителей Республики. Фото: denis-pushilin.ru

Жительницу города Харцызск Ирину интересует, почему в ДНР до сих пор не была опубликована перепись населения. Этот вопрос она смогла задать Главе Республики Денису Пушилину во время большого интервью, которое он проводит сегодня в Донецке.

По мнению руководителя государства, война и здесь наложила свой отпечаток. Неполнота ответов граждан, отсутствие искренности и желания отвечать на необходимый перечень вопросов, который им задавался, существенно исказили результаты исследования.

- Я не скажу, что это был ошибочный шаг, но он внес определенное понимание того, что в рамках воюющего государства не существует таких методик, которые исключили бы ту погрешность, которая присутствовала. А у нас была выявлена очень серьезная погрешность в подведенных итогах. Поэтому руководствоваться в полной мере данной переписью у нас не получилось, и мы по-прежнему используем статистические данные, - сказал Глава ДНР.

Читайте также

Проблема с нехваткой угля в ДНР возникла из-за недостатка финансирования и обстрелов шахт

Денис Пушилин отвечает на вопросы представителей республиканских и зарубежных средств массовой информации (подробнее)