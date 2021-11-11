Глава ДНР рассказал, почему в Республике до сих пор не опубликованы данные переписи населения

Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопросы, интересующие жителей Республики. Фото: denis-pushilin.ru

Жительницу города Харцызск Ирину интересует, почему в ДНР до сих пор не была опубликована перепись населения. Этот вопрос она смогла задать Главе Республики Денису Пушилину во время большого интервью, которое он проводит сегодня в Донецке.

По мнению руководителя государства, война и здесь наложила свой отпечаток. Неполнота ответов граждан, отсутствие искренности и желания отвечать на необходимый перечень вопросов, который им задавался, существенно исказили результаты исследования.

- Я не скажу, что это был ошибочный шаг, но он внес определенное понимание того, что в рамках воюющего государства не существует таких методик, которые исключили бы ту погрешность, которая присутствовала. А у нас была выявлена очень серьезная погрешность в подведенных итогах. Поэтому руководствоваться в полной мере данной переписью у нас не получилось, и мы по-прежнему используем статистические данные, - сказал Глава ДНР.

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