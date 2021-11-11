Глава ДНР Денис Пушилин о конфликте в Донбассе: «Мы делаем все, чтобы урегулировать ситуацию дипломатическим путем»

11 ноября проходит большое интервью Главы ДНР Дениса Пушилина. Фото: Администрация Главы ДНР

Первый вопрос, поступивший сегодня на большое интервью с Главой ДНР Денисом Пушилиным, был от журналиста из Греции Андреаса Зафейриса. Его интересовало, как в свете последних событий - когда обстановка на линии соприкосновения ухудшается с каждым днем - власти Республики реагируют на непрекращающиеся обстрелы и что делают для того, чтобы защитить своих граждан от провокаций с украинской стороны?

- Мы видели ряд таких провокаций, которые являются прецедентом, и по сути опасным, - подтвердил Денис Пушилин. - Это некие акты проявления террора по отношению к жителям Республики. Главная их цель - создать страх, посеять панику, создать неуверенность. Про Украину для нас все очевидно уже. Мы со своей стороны делаем все, если не гораздо больше, чем надо было бы, чтобы урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Хотелось бы по человечески. Столько переговоров, столько призывов было уже. Мы про диалог, но это же не может продолжаться вечно.

По мнению Главы ДНР, те действия, которые совершает сейчас Киев - в особенности в отношении прифронтовых территорий - скорее, говорят о том, что Украина готовится к войне. Но Республика готова к любому сценарию развития событий. В том числе и к силовому.

- Для чего мы проводим сейчас учения, проверяем слаженность действий различных ведомств? Нам нужно готовиться, они могут наступать. Наша задача - этого не допустить. Никогда и ни при каких обстоятельствах, - сказал Глава ДНР.