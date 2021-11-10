В ЛНР присвоили почетные звания работникам Луганской филармонии

Глава ЛНР присвоил звание «Заслуженного артиста ЛНР» Светлане Завгородней. Фото: ЛИЦ

В Луганске наградили отличившихся работников Луганской академической филармонии. Глава Республики Леонид Пасечник присвоил звание «Заслуженного артиста ЛНР» Светлане Завгородней. «Заслуженным деятелем искусств» стал Анатолий Пиданов. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

- Еще трое артистов луганской филармонии Людмила Афанасьева, Наталья Дячук-Ставицкая и Александр Сельвалевский указом Главы ЛНР были награждены медалью «За верность долгу», - говорится в сообщении.

Также отличившимся работникам филармонии вручили грамоты и благодарности. Всего почетные награды получили больше 20 артистов и деятелей искусств ЛНР.

- Традиционно в рамках празднования Дня народного единства, Дня казанской иконы Божией матери – большого праздника всего нашего народа – главой ЛНР, Парламентом, Правительством были отмечены лучшие из лучших, кто сегодня стоит на страже искусства, на страже качества и, конечно же, всегда радует всю Республику, - сказал министр культуры, спорта и молодежи Республики Дмитрий Сидоров

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