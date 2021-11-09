Когда выпадет первый снег в Донецке - 2021: что обещают синоптики

Вторая часть месяца станет холодной и снежной Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С приходом глубокой осени многих жителей интересует вопрос, когда же выпадет первый снег в Донецке - 2021. Синоптики обещают его уже в середине ноября. А в ближайшие дни на территории Донецкой Народной Республики они прогнозируют резкое похолодание.

Если 9 ноября температура воздуха днем колебалась в пределах от +6 до + 8 градусов тепла, то уже завтра, 10 ноября, ударят первые ночные морозы. Дневная температура за окном составит +1…+2 градуса выше ноля, а ночью опустится до -4…-6 градусов по Цельсию.

11 ноября синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание до 0…-3 градусов утром, а ночью будет уже от -1 до -5 градусов ниже ноля. Хотя погода в эти дни будет достаточно солнечной, без осадков.

Вторая часть ноября станет холодной и снежной. Метеорологи говорят, что если в первой половине месяца они предполагают лишь приход заморозков, то уже к середине месяца Республику начнут сковывать зимние морозы и ожидается первый мокрый снег. Его прогнозируют на 15 ноября.

Хотя быть стопроцентно уверенным в прогнозах синоптиков все же не стоит. Погода может измениться в любую минуту.

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