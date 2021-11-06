Погода в Донецке: 7 ноября будет ясный и солнечный день, без осадков

Ветер преимущественно северо-западный, с порывами воздушных масс до 3-4 метров в секунду Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Воскресенье порадует жителей столицы Донецкой Народной Республики солнечной и ясной погодой, и такой она останется почти весь день. Только ближе к вечеру на небе покажутся облака. Осадков не предвидится, утверждают синоптики.

Утром столбики термометров покажут +5…+10 градусов тепла, днем воздух за окном прогреется до +12 градусов по Цельсию.

Ветер преимущественно северо-западный, с порывами воздушных масс до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752-751 миллиметр ртутного столба.

В этот день православная церковь почитает память святых Маркиана и Мартирия. В давние времена люди заметили, что утром 7 ноября «или дождем заливает, или снегом заметает», также возможен туман. Наши предки говорили, что «в ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются».

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