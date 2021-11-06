На Донбассе бойцы ВСУ по неосторожности сожгли блиндаж, двое человек погибли

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 ноября в районе населенного пункта Троицкое. Фото: штаб «ООС»

На Донбассе в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ сгорел блиндаж. Пожар привел к гибели двух украинских силовиков, еще пятеро пострадали. Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В ночь с 5 на 6 ноября в районе населенного пункта Троицкое военнослужащие 1-го батальона 30-ой бригады в результате неосторожного обращения с газовым баллоном при приготовлении пищи сожгли собственный блиндаж, - сообщил он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что от пожара погибли двое военнослужащих ВСУ, а еще пятеро получили ожоги разной степени тяжести.

- Кроме того, огонь уничтожил средства индивидуальной бронезащиты и оружие боевиков, а также имущество, поставленное в рамках американской помощи Украине - прибор ночного видения и тепловизор, - уточнил представитель Народной милиции.

Сообщается, что в причинах происшествия разбирается на месте начальник штаба так называемой операции объединенных сил («ООС») Владимир Кидонь.

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